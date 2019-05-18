مصادر: المملكة ودول خليجية توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج العربي

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت مصادر أن المملكة وافقت مع عددٍ من دول مجلس التعاون الخليجي؛ على طلب تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية، وفقاً لما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت المصادر، أن تلك الخطوة تهدف إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، وليس الدخول في حرب معها.

وبيّنت المصادر أن هناك اتصالات تجري حالياً بين عدة دول عربية من أجل التجهيز لعقد قمة محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة في العشر الأواخر من شهر رمضان، لمناقشة بعض التطورات في المنطقة.

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