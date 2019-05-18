محمد بن مسعود - الدمام - المحمود: موقفه نبيل وشهامته نادرة وتجاوبه غير مستغرب مع خطابنا تقدم النادي الأدبي بالرياض بجزيل الشكر وموفور الامتنان لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على كريم تجاوبه مع طلب النادي، وطلب المثقفين لاستصدار أمر بعلاج الشاعر الكبير عبدالله الزيد. وقال أستاذ الأدب والنقد المشارك رئيس مجلس إدارة ‎النادي الأدبي بالرياض صالح المحمود: باسمي ونيابة عن زملائي في النادي، ونيابة عن مثقفي الوطن، أرفع سابغ الشكر وعظيم الامتنان لوزير الثقافة على موقفه النبيل، وشهامته النادرة، وتجاوبه غير المستغرب مع خطاب النادي بشأن علاج شاعرنا الكبير الأستاذ عبدالله الزيد شفاه الله. بعد قرار علاج "الزيد".. "أدبي الرياض" يرفع جزيل الشكر لوزير الثقافة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18 تقدم النادي الأدبي بالرياض بجزيل الشكر وموفور الامتنان لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على كريم تجاوبه مع طلب النادي، وطلب المثقفين لاستصدار أمر بعلاج الشاعر الكبير عبدالله الزيد. وقال أستاذ الأدب والنقد المشارك رئيس مجلس إدارة ‎النادي الأدبي بالرياض صالح المحمود: باسمي ونيابة عن زملائي في النادي، ونيابة عن مثقفي الوطن، أرفع سابغ الشكر وعظيم الامتنان لوزير الثقافة على موقفه النبيل، وشهامته النادرة، وتجاوبه غير المستغرب مع خطاب النادي بشأن علاج شاعرنا الكبير الأستاذ عبدالله الزيد شفاه الله. Advertisements 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 12:40 PM المحمود: موقفه نبيل وشهامته نادرة وتجاوبه غير مستغرب مع خطابنا المحمود: موقفه نبيل وشهامته نادرة وتجاوبه غير مستغرب مع خطابنا تقدم النادي الأدبي بالرياض بجزيل الشكر وموفور الامتنان لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على كريم تجاوبه مع طلب النادي، وطلب المثقفين لاستصدار أمر بعلاج الشاعر الكبير عبدالله الزيد. وقال أستاذ الأدب والنقد المشارك رئيس مجلس إدارة ‎النادي الأدبي بالرياض صالح المحمود: باسمي ونيابة عن زملائي في النادي، ونيابة عن مثقفي الوطن، أرفع سابغ الشكر وعظيم الامتنان لوزير الثقافة على موقفه النبيل، وشهامته النادرة، وتجاوبه غير المستغرب مع خطاب النادي بشأن علاج شاعرنا الكبير الأستاذ عبدالله الزيد شفاه الله. ، بعد قرار علاج "الزيد".. "أدبي الرياض" يرفع جزيل الشكر لوزير الثقافة ،

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