، تحذير أمريكي للطائرات التجارية المحلّقة فوق الخليج العربي: ميليشيات إيران! ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فوكس نيوز": التوترات الحالية دفعتهم إلى نقل صواريخ قرب قواعد واشنطن بالعراق

حذّر دبلوماسيون أمريكيون، اليوم السبت، الطائرات التجارية التي تحلّق فوق الخليج العربي من أنها يمكن أن تكون عُرضة للاستهداف من قِبل الميليشيات الإيرانية التي حصلت على صواريخ باليستية من إيران، جاء ذلك في خبر عاجل لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وشدّد التحذير الذي نقله مسؤولون أمريكيون الى إدارة الطيران الفيدرالية، على أن التوترات الحالية دفعت الميليشيات المدعومة من إيران إلى نقل صواريخ بالقرب من القواعد الأمريكية في العراق، وهو الأمر الذي يشكّل خطراً على السفر الجوي العالمي.

من جهتها، قالت وكالة "رويترز"، إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت تحذيراً للخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة تنصح فيه بتوخي الحذر في أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عُمان مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت الإدارة في التحذير الذي أصدرته أول أمس الخميس، ونشرته في وقتٍ متأخرٍ من مساء يوم الجمعة، إن الخطوة تأتي وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة مما يشكل خطراً عرضياً متزايداً على عمليات الطيران المدني الأمريكية بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات، وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي - إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عدداً من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجماتٍ في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.