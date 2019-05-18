، كانت تهدف لبيع 10 مليارات متعثرة.. تركيا تفشل في تسويق ديونها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلومبيرج: بنوك تركية تضرّرت بشدة من الديون المشكوك في تحصيلها

في أول جولة من المحادثات بين الجانبين، والتي عقدت أول أمس الخميس، فشلت البنوك التركية في التوصل إلى اتفاق مع المشترين المحتملين للديون المشكوك في تحصيلها.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن الخلافات بين البنوك التركية والمشترين المحتملين، ومنهم بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس جروب"، وشركة الاستثمار المالي "باين كابيتال"، شملت سعر الديون وهيكلة الصفقة، مضيفة أن المشاركين في المحادثات فشلوا حتى في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف "الدين المشكوك في تحصيله".

وأضافت المصادر أن مجموعة من المستثمرين الدوليين سيجتمعون مع مسؤولي البنوك التركية لبحث شراء ديون متعثرة في إطار خطة حكومية تركية لتخليص البنوك من هذه الديون.

وبحسب المصادر شارك في المحادثات أيضًا "البنك الأوروبي للإعمار والتنمية"، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مضيفة أن مؤسسة الاستشارات "برايس ووتر هاوس كوبرز" نظمت الاجتماع الأول من نوعه منذ كشف وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيراق، منذ شهور، عن خططه للتخلص من ديون قطاعي الطاقة والعقارات.

ووفقًا للخطة الحكومية سيتم نقل هذه الديون إلى صندوقين تديرهما البنوك والمستثمرون الدوليون والمحليون.

يذكر أن البنوك التركية تضررت بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدينة إعادة جدولة ديونها. وتلقت البنوك طلبات لإعادة جدولة ديون قيمتها 28 مليار دولار تقريبًا في أعقاب تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 30% في العام الماضي.

وفي مارس الماضي ارتفعت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها من 2.9% من إجمالي القروض المصرفية تركيا في بداية 2018 إلى 4.04% في مارس الماضي.

وفي أبريل الماضي قال مسؤولون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي: إن المؤسستين مستعدتان لشراء الديون المتعثرة التي ترغب البنوك التركية في التخلص منها.

وقال "حلمي جوفينال" الرئيس التنفيذي لشركة "حياة فارليك يونيتيمي" التي يمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 12% من أسهمها: إن البنوك التركية قد تبيع ديونًا بقيمة 10 مليارات ليرة (1.8 مليار دولار) خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 33% عن العام الماضي.

وتصل حصيلة البنوك من بيع الديون المشكوك في تحصيلها إلى حوالي 500 مليون ليرة، بحسب ما صرح به "جوفينال" في فبراير الماضي.