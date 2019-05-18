، شاهد من كوالالمبور .. ملك ماليزيا يستقبل السفير السعودي مثمّناً خدمات المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين .. و"قطان": حرصاء على تطويرها

استقبل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان؛ وذلك في القصر الملكي في كوالالمبور.

ونوّه السلطان عبدالله؛ بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات الماليزية - السعودية في المجالات كافة التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين السعودي والماليزي.

وأعرب عن شكره وتقديره لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشاريع لتطوير وتوسعة الحرم الشريف في مكة المكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنوّرة، وما تقدمه المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين الماليزيين، وتسهيل قدومهم وأدائهم مناسكهم في أمان وراحة.

من جهته، أكّد السفير محمود قطان؛ اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات السعودية - الماليزية، وحرصها على العمل على تطويرها في المجالات كافة التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- يضعان خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين في مقدمة اهتمامهما، مشيراً إلى حرصهما على متابعة تطوير وتوسعة الحرمين في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وأن أعمال التطوير والتوسعة مستمرة.