السعودية | الشؤون الإسلامية تواصل برامجها الدعوية في عدد من دول العالم

المناطق_واس

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدى الكاميرون الشيخ أحمد بن مناحي الدلبحي، خطبة الجمعة في جامع مركز خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة ياوندي، حيث تناول فيها موضوع الصلاة وأهميتها في حياة المسلم وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، مبيناً بعض ثمراتها في الدنيا والآخرة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء المسلمين في العاصمة ياودي.

كما قام موفد الوزارة في مدينة ساوبرناردو في البرازيل الشيخ بدر الشمري، بزيارة للمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، والتقى برئيس المجلس الدكتور عبدالحميد متولي، وأعضاء المجلس، مقدمًا شكره للعاملين في المجلس، حاثاً الجميع على التعاون والاجتهاد في الدعوة إلى الله، ونشر العلم، ونشر محاسن هذا الدين، وتبيينه للناس بمفهومه الصحيح، وبفكره الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى السماحة والرحمة والتعاون على كل برّ، والنهي عن كلّ إثم.

وأعرب الدكتور عبدالحميد متولي عن شكرهم وخالص دعاءهم للمملكة حكومةً وشعبًا على ما قدمت وتقدم للمسلمين في كل مكان لاسيما المراكز الإسلامية في البرازيل.

وفي مدينة نون تابوري في تايلند، ألقى موفد الوزارة الشيخ حاسن بن عبدالله الغامدي خطبة الجمعة في مسجد “إقامة المؤمنين”، والتي كانت بعنوان: “صيام رمضان دروس وعبر”، أوصى فيها المصلين بالإكثار من الأعمال الصالحة، واغتنام هذه الأيام الفضيلة.

الجدير بالذكر، أن برنامج الإمامة في رمضان، يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد، في “35” دولة، خلال شهر رمضان المبارك؛ بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وإبراز رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين، بمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.