وظائف إدارية في مدينة الملك سعود الطبية

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية، للعمل بمسمى (مُحلل التخطيط الإستراتيجي Strategic Planning Analyst)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

Advertisements

المسمى الوظيفي:

– مُحلل التخطيط الإستراتيجي (Strategic Planning Analyst).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو التخطيط الاستراتيجي أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل كمحلل ويفضّل أن يكون ذلك في مجال (التخطيط الاستراتيجي) أو (إدارة الأداء) أو (إدارة المشاريع).

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

5- مهارات عالية في إدارة المشاريع.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا