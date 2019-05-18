بالصور.. منافسات قوية في بطولة الملاحة الجوية الرمضانية تجذب المتابعين

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - سالم الشيباني

شهدت بطولة شركة الملاحة الجوية السعودية الرمضانية الأولى، المقامة على ملاعب المدرسة الإسبانية، بالتعاون مع جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة منافسة قوية بين الفرق المشاركة خلال تصفيات المرحلة الاولى وسط حضور جماهيري كبير تابع المباريات عكس مدى الاهتمام بالمنافسة الوليدة، فيما أبدى المسؤولون سعادتهم الكبيرة بما حققته البطولة خلال مراحلها المختلفة وصولا إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام اليوم الجمعة ومن ثم لختام المنافسة غداً السبت، وتتويج الفريق الفائز باللقب.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني، أن الهدف من المنافسة الرياضية هو تنمية روح التعاون بين الموظفين، وتعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، وكسر روتين العمل اليومي بفعالية ذات أهداف متعددة.

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من جانبه، اعرب مدير إدارة الاتصال المؤسسي للملاحة الجوية السعودية، عمر فادن، عن سعادته بنجاح البطولة، قائلا: إننا سعداء بتحقيق البطولة للنجاح المطلوب، خصوصاً أن المشاركات كانت بفرق قوية من مختلف إدارات الملاحة الجوية بجميع مناطق المملكة في فعالية تم التخطيط لها بدقة وعناية، وبالتعاون مع جمعية الرياضيين في منطقة مكة المكرمة، التي سخرت كل خبراتها في سبيل إنجاح البطولة الرياضية الأولى”.

في السياق ذاته، أشاد الكابتن نصار الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بنجاح افتتاح بطولة شركة الملاحة الجوية السعودية الرمضانية الأولى بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى، مشيدا بالحضور القوي والمؤثر لمنسوبي الملاحة الجوية.

وامتدح الكابتن خالد قهوجي، المدير التنفيذي لجمعية رعاية الرياضيين الخيرية، نجاح البطولة، وقال: “رغم بعض التوقعات بضعف مستوى الفرق المشاركة واللاعبين، إلا أن المفاجأة كانت بظهور الفرق المشاركة بمستويات فنية جدا رائعة. أعتقد أن الجميع استمتع بمشاهدتها”.