الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية وجريان السيول تشمل نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمه وخباش ، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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