شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برنامج المنح الداخلية بجامعة الأمير سطام غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (السيح)

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج المنح الداخلية في مرحلة البكالوريوس بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي الكليات والفروع بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1441هـ ، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 1440 / 9 / 24 هـ ، عبر بوابة القبول الإلكتروني .

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.