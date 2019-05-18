، أول صورة لمكة المكرّمة تُباع في مزاد .. مَن التقطها ومَن اشتراها وكم سعرها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر دار "سوذبي" وصحيفة "ديلي ميل" نقلت الخبر ولم تذكر وقت انعقاد المزاد

شهدت دار "سوذبي" للمزادات، بيع أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التُقطت لمكة المكرّمة.

والصورة التي التقطها مستشرق هولندي شهير يُعتقد أنها تعود إلى عام 1888، وبيعت مقابل 250 ألف دولار، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تذكر الصحيفة وقت انعقاد المزاد أو المالك الجديد للصورة التي تعود إلى المستشرق كريستيان سنوك هرخرونيه؛ الموظف حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان سنوك هرخرونيه؛ يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفاتٌ عن مكة المكرّمة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

وقالت الصحيفة إن هرخرونيه ؛ كان "أول باحث غربي يزور مكة"، وتظهر صوره حجاجاً على الطريق المؤدي إلى المدينة المقدّسة.

وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقاً بارزاً.

وقالت دار سوذبي للمزادات، إنها تقدم "مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي أتت مباشرة من عائلة سنوك هرخرونيه؛ في شهر مايو، وتتميّز بشكلٍ خاص بأنها تنتمي إلى مجموعة المؤلف الخاصة، وتم ربطها بشكل خاص".