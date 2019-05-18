، سبت ماطر .. 12 ساعة هطولاً بـ 9 مناطق وتنبيهات "الأرصاد" متقدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية تستمر للتاسعة مساءً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهات متقدمة عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة؛ لافتة إلى تعرضها جميعاً إلى حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة بتساقط البَرَد والسيول والنشاط في الرياح السطحية في بعضها وتدنٍّ في مستوى الرؤية وشبه انعدامٍ بالبعض الآخر، تبدأ جميعها مع التاسعة صباحاً وتستمر 12 ساعة.

بدأت الهيئة تنبيهاتها المتقدمة بمنطقة الباحة التي تشهد أمطاراً متوسطة وتساقط البَرَد والسيول ونشاط في الرياح السطحية بكل من: الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة.

وفي مناطق: جازان، ونجران، والمدينة المنوّرة، لفتت الهيئة لتعرُّضها لحالةٍ من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالسيول وشبه انعدامٍ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية تشمل في جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب.

فيما تشهد في نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بينما تشهد في المدينة المنوّرة: محافظات العلا والعيص والحناكية والمدينة المنوّرة، والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وفي حائل، نبّهت "الأرصاد" لحالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل: الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

وفي مكة المكرّمة، نبّهت الأرصاد لحالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة لكنها مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول وشبه انعدام في الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية، بكل من: الجموم والطائف والكامل والمويه وبحرة ورنية ومكة المكرّمة وميسان.

وتشهد مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، حالة من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل بالشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، فيما تشمل في الجوف: القريات ودومة الجندل وطبرجل، بينما تشهد بالحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.