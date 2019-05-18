، آثار الضرب على جسدها كشفته .. وفاة طفلة على يدَي والدها بمكة ،

- 1/2
- 2/2
باشرت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة في مركز شرطة المعابدة، حادثة وفاة طفلة يتيمة الأم بعد تعرُّضها للضرب على يد والدها، فيما تمّت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وتعود تفاصيل الحادثة البشعة، كما حصلت عليها "الخليج 365"، إلى يوم الإثنين الماضي، بعد تلقي الهلال الأحمر السعودي بلاغاً من مواطن يفيد بتعرُّض طفلته إلى حالة إغماء في أثناء سقوطها داخل دورة المياه بمنزله، ويستنجد نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى داخل سيارة الإسعاف.
وعند وصول الحالة إلى المستشفى تمّ إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، التي تولت التحقيق مع والدها والتحفظ عليه، بعد اكتشاف آثار ضرب على أنحاء متفرقة من جسدها خلال الكشف عليها من قِبل المستشفى وفِرقة الهلال الأحمر.
وكشفت مصادر أن والد الطفلة اعترف بضربه "طفلته" في أثناء التحقيق معه بسبب أنها لا تسمع كلامه، مشيراً إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل ومن ثم سقطت على رأسها؛ ما اضطره إلى إبلاغ الهلال الأحمر لنقلها إلى المستشفى - على حد قوله.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أن الطفلة المتوفاة ومعها أختها الأخرى أصغر منها سناً؛ يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما.
وأحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، التي بدورها فتحت ملف تحقيق مع الأب المتهم في التسبّب بقتل طفلته؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.
آثار الضرب على جسدها كشفته .. وفاة طفلة على يدَي والدها بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-18
باشرت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة في مركز شرطة المعابدة، حادثة وفاة طفلة يتيمة الأم بعد تعرُّضها للضرب على يد والدها، فيما تمّت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وتعود تفاصيل الحادثة البشعة، كما حصلت عليها "الخليج 365"، إلى يوم الإثنين الماضي، بعد تلقي الهلال الأحمر السعودي بلاغاً من مواطن يفيد بتعرُّض طفلته إلى حالة إغماء في أثناء سقوطها داخل دورة المياه بمنزله، ويستنجد نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى داخل سيارة الإسعاف.
وعند وصول الحالة إلى المستشفى تمّ إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، التي تولت التحقيق مع والدها والتحفظ عليه، بعد اكتشاف آثار ضرب على أنحاء متفرقة من جسدها خلال الكشف عليها من قِبل المستشفى وفِرقة الهلال الأحمر.
وكشفت مصادر أن والد الطفلة اعترف بضربه "طفلته" في أثناء التحقيق معه بسبب أنها لا تسمع كلامه، مشيراً إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل ومن ثم سقطت على رأسها؛ ما اضطره إلى إبلاغ الهلال الأحمر لنقلها إلى المستشفى - على حد قوله.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أن الطفلة المتوفاة ومعها أختها الأخرى أصغر منها سناً؛ يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما.
وأحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، التي بدورها فتحت ملف تحقيق مع الأب المتهم في التسبّب بقتل طفلته؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:47 AM
يتيمة الأم وتقطن مع أختها برفقة زوجة الأب .. بلاغ وشكوك وتحقيق
باشرت شرطة العاصمة المقدّسة، ممثلة في مركز شرطة المعابدة، حادثة وفاة طفلة يتيمة الأم بعد تعرُّضها للضرب على يد والدها، فيما تمّت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وتعود تفاصيل الحادثة البشعة، كما حصلت عليها "الخليج 365"، إلى يوم الإثنين الماضي، بعد تلقي الهلال الأحمر السعودي بلاغاً من مواطن يفيد بتعرُّض طفلته إلى حالة إغماء في أثناء سقوطها داخل دورة المياه بمنزله، ويستنجد نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى داخل سيارة الإسعاف.
وعند وصول الحالة إلى المستشفى تمّ إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، التي تولت التحقيق مع والدها والتحفظ عليه، بعد اكتشاف آثار ضرب على أنحاء متفرقة من جسدها خلال الكشف عليها من قِبل المستشفى وفِرقة الهلال الأحمر.
وكشفت مصادر أن والد الطفلة اعترف بضربه "طفلته" في أثناء التحقيق معه بسبب أنها لا تسمع كلامه، مشيراً إلى أنها دخلت دورة المياه بالمنزل ومن ثم سقطت على رأسها؛ ما اضطره إلى إبلاغ الهلال الأحمر لنقلها إلى المستشفى - على حد قوله.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، إلى أن الطفلة المتوفاة ومعها أختها الأخرى أصغر منها سناً؛ يتيمتا الأم وتسكنان مع زوجة والدهما.
وأحالت الشرطة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، التي بدورها فتحت ملف تحقيق مع الأب المتهم في التسبّب بقتل طفلته؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.
، آثار الضرب على جسدها كشفته .. وفاة طفلة على يدَي والدها بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر آثار الضرب على جسدها كشفته .. وفاة طفلة على يدَي والدها بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.