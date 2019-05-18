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كشفَ المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على المحافظة، نتج عنها بعض الاحتجازات داخل السيول بـ "سديرة ووادي النيل"، حيث تمّ التعامل معها وإخراج المُحتجزين وهم بصحةٍ جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.
وقال: "جرى احتجاز عددٍ من المركبات وحافلتيْن بهما عدد ٩٧ راكباً من جنسيات مختلفة نتيجة محاصرتهم من قِبل سيل منقول بطريق الجرد باتجاه الطائف، وتمّ التعامل مع الموقف بما يقتضيه دون حدوث إصاباتٍ في الأرواح، ولله الحمد، إضافة إلى انقطاعات للتيارات الكهربائية المغذية لبعض المراكز نتيجة هطول الأمطار".
وأوضح: "تمّ التنسيق مع شركة الكهرباء وإعادة التيار، كما تمّ إغلاق طريق الشفا النازل نتيجة تراكم البَرَد في الطريق، وإعادة فتح الطريق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إغلاق طريق "حضن - تربة - الطائف" في كلا الاتجاهين؛ لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.
وكانت قد هطلت مساء أمس الجمعة، أمطارٌ غزيرة على أجزاءٍ متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها ومنها "الشفا - كلاخ - سديرة - السيل الكبير - شقصان - الجرد - العطيف - عشية - الكر"، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب ومنها "وادي الحمضة - وادي مظللة - وادي كلاخ - وادي العولة - وادي حضن - وادي النيل - وادي الفيصلية".
وأهاب متحدث "مدني الطائف" بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
طرق تُغلَق وكهرباء تنقطع وحافلات تُحتجَز .. هنا حصاد أمطار الجمعة بالطائف
كشفَ المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على المحافظة، نتج عنها بعض الاحتجازات داخل السيول بـ "سديرة ووادي النيل"، حيث تمّ التعامل معها وإخراج المُحتجزين وهم بصحةٍ جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.
وقال: "جرى احتجاز عددٍ من المركبات وحافلتيْن بهما عدد ٩٧ راكباً من جنسيات مختلفة نتيجة محاصرتهم من قِبل سيل منقول بطريق الجرد باتجاه الطائف، وتمّ التعامل مع الموقف بما يقتضيه دون حدوث إصاباتٍ في الأرواح، ولله الحمد، إضافة إلى انقطاعات للتيارات الكهربائية المغذية لبعض المراكز نتيجة هطول الأمطار".
وأوضح: "تمّ التنسيق مع شركة الكهرباء وإعادة التيار، كما تمّ إغلاق طريق الشفا النازل نتيجة تراكم البَرَد في الطريق، وإعادة فتح الطريق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إغلاق طريق "حضن - تربة - الطائف" في كلا الاتجاهين؛ لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.
وكانت قد هطلت مساء أمس الجمعة، أمطارٌ غزيرة على أجزاءٍ متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها ومنها "الشفا - كلاخ - سديرة - السيل الكبير - شقصان - الجرد - العطيف - عشية - الكر"، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب ومنها "وادي الحمضة - وادي مظللة - وادي كلاخ - وادي العولة - وادي حضن - وادي النيل - وادي الفيصلية".
وأهاب متحدث "مدني الطائف" بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:46 AM
تفاصيل يكشفها "المدني": تعاملنا بما يقتضيه الموقف ولا خسـائر في الأرواح
كشفَ المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف؛ أن الأمطار التي هطلت أمس الجمعة على المحافظة، نتج عنها بعض الاحتجازات داخل السيول بـ "سديرة ووادي النيل"، حيث تمّ التعامل معها وإخراج المُحتجزين وهم بصحةٍ جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.
وقال: "جرى احتجاز عددٍ من المركبات وحافلتيْن بهما عدد ٩٧ راكباً من جنسيات مختلفة نتيجة محاصرتهم من قِبل سيل منقول بطريق الجرد باتجاه الطائف، وتمّ التعامل مع الموقف بما يقتضيه دون حدوث إصاباتٍ في الأرواح، ولله الحمد، إضافة إلى انقطاعات للتيارات الكهربائية المغذية لبعض المراكز نتيجة هطول الأمطار".
وأوضح: "تمّ التنسيق مع شركة الكهرباء وإعادة التيار، كما تمّ إغلاق طريق الشفا النازل نتيجة تراكم البَرَد في الطريق، وإعادة فتح الطريق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إغلاق طريق "حضن - تربة - الطائف" في كلا الاتجاهين؛ لوجود سيول منقولة قطعت الطريق في أكثر من موقع.
وكانت قد هطلت مساء أمس الجمعة، أمطارٌ غزيرة على أجزاءٍ متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها ومنها "الشفا - كلاخ - سديرة - السيل الكبير - شقصان - الجرد - العطيف - عشية - الكر"، سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب ومنها "وادي الحمضة - وادي مظللة - وادي كلاخ - وادي العولة - وادي حضن - وادي النيل - وادي الفيصلية".
وأهاب متحدث "مدني الطائف" بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
، طرق تُغلَق وكهرباء تنقطع وحافلات تُحتجَز .. هنا حصاد أمطار الجمعة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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