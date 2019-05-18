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علّق النجم الفرنسي المسلم بول بوجبا؛ على زيارته لمكة المكرّمة، مؤكّداً أنه "لا ينسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"، ومن أهمها أداء العمرة، كما اعتاد عقب نهاية كل موسم مع ناديه الإنجليزي مانشيستر يونايتد.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن زيارة بوجبا لمكة المكرّمة وأداء العمرة أصبحت عادة سنوية للاعب، خاصة أن هذه هي الزيارة الثالثة، وتأتي مع احتفال اللاعب بشهر رمضان المبارك.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، صحب بوجبا؛ في رحلته هذا العام، اللاعب الفرنسي كورت زوما؛ مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.
ونشر بوجبا؛ على صفحته على "إنستجرام"، صوراً التُقطت له مع زوما؛ وبعض المعجبين أمام الكعبة المشرّفة، كما نشر لقطات فيديو وهو بأعلى برج الساعة في مكة المكرّمة وتظهر في خلفيتها الكعبة، وكتب عليها "ما شاء الله".
وقالت الصحيفة: يأمل بوجبا؛ أن تمنحه هذه الزيارة راحة نفسية واسترخاءً بعد موسم كروي مخيب للآمال، حيث أنهى مانشيستر يونايتد الموسم في المركز السادس.
"بوجبا" بالفيديو عن زيارته لمكة المكرّمة: "لا أنسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"أيمن حسن الخليج 365 2019-05-18
علّق النجم الفرنسي المسلم بول بوجبا؛ على زيارته لمكة المكرّمة، مؤكّداً أنه "لا ينسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"، ومن أهمها أداء العمرة، كما اعتاد عقب نهاية كل موسم مع ناديه الإنجليزي مانشيستر يونايتد.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن زيارة بوجبا لمكة المكرّمة وأداء العمرة أصبحت عادة سنوية للاعب، خاصة أن هذه هي الزيارة الثالثة، وتأتي مع احتفال اللاعب بشهر رمضان المبارك.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، صحب بوجبا؛ في رحلته هذا العام، اللاعب الفرنسي كورت زوما؛ مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.
ونشر بوجبا؛ على صفحته على "إنستجرام"، صوراً التُقطت له مع زوما؛ وبعض المعجبين أمام الكعبة المشرّفة، كما نشر لقطات فيديو وهو بأعلى برج الساعة في مكة المكرّمة وتظهر في خلفيتها الكعبة، وكتب عليها "ما شاء الله".
وقالت الصحيفة: يأمل بوجبا؛ أن تمنحه هذه الزيارة راحة نفسية واسترخاءً بعد موسم كروي مخيب للآمال، حيث أنهى مانشيستر يونايتد الموسم في المركز السادس.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:56 AM
"الديلي ميل": أصبحت عادة سنوية للاعب واصطحب معه كورت زوما مدافع تشيلسي
علّق النجم الفرنسي المسلم بول بوجبا؛ على زيارته لمكة المكرّمة، مؤكّداً أنه "لا ينسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة"، ومن أهمها أداء العمرة، كما اعتاد عقب نهاية كل موسم مع ناديه الإنجليزي مانشيستر يونايتد.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن زيارة بوجبا لمكة المكرّمة وأداء العمرة أصبحت عادة سنوية للاعب، خاصة أن هذه هي الزيارة الثالثة، وتأتي مع احتفال اللاعب بشهر رمضان المبارك.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، صحب بوجبا؛ في رحلته هذا العام، اللاعب الفرنسي كورت زوما؛ مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.
ونشر بوجبا؛ على صفحته على "إنستجرام"، صوراً التُقطت له مع زوما؛ وبعض المعجبين أمام الكعبة المشرّفة، كما نشر لقطات فيديو وهو بأعلى برج الساعة في مكة المكرّمة وتظهر في خلفيتها الكعبة، وكتب عليها "ما شاء الله".
وقالت الصحيفة: يأمل بوجبا؛ أن تمنحه هذه الزيارة راحة نفسية واسترخاءً بعد موسم كروي مخيب للآمال، حيث أنهى مانشيستر يونايتد الموسم في المركز السادس.
، "بوجبا" بالفيديو عن زيارته لمكة المكرّمة: "لا أنسى مطلقاً الأمور المهمة في الحياة" ،
المصدر : الخليج 365
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