، "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد على معظم المناطق ،

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توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد على معظم المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-18
توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
10:14 AM
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، كذلك مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد على معظم المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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