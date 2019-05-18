السعودية: وفاة مساعد الطيار وهبوط اضطراري لطائرة فلاي أديل

أكدت مصادر إعلامية اليوم السبت هبوط إحدى طائرات شركة فلاي أديل السعودية بشكل اضطراري بعد وفاة المساعد الأول لقائد الطائرة خلال رحلة إلى العاصمة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كون كروفياتس:" تعجز الكلمات أن تعبر عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا مساعد الكابتن مصعب سليمان، والذي وافته المنية مساء اليوم، فقد أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفي في المستشفى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة".

وتابعت:" هذا ويتم الآن الإعداد لإحضار عائلته إلى الرياض، وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف مصابيه، لقد كان عضوًا مهمًا في عائلة طيران أديل، وسنفتقده كثيرًا، دعواتنا له ولعائلته وأصدقائه ولنا نحن في طيران أديل والذين نؤمن جميعًا بقضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقاً لـ "سبوتنيك".