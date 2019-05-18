عمره 138 عاماً.. استمع لأقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام

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نشرت دارة الملك عبد العزيز مقطعاً صوتياً لأقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام بمكة المكرمة..، يعود تاريخه لأكثر من 138 عاماً. وقالت الدارة إن الأذان سجله أحد المستشرقين الهولنديين يدعى “كريستيان سنوك هورخرونيه”، وذلك في عام 1302هـ الموافق لعام 1885م. وأوضحت أن هذا التسجيل يعتبر من إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة “لايدن” بهولندا.





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