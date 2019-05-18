تحذير من ثغرة خطيرة في «أنظمة ويندوز».. تسبب أضراراً جسيمة

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حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من ثغرة أمنية خطيرة في نظام مايكروسوفت ويندوز، التي تمكن القراصنة من اختراق الأجهزة.

وقال المكتب الألماني إن هذه الثغرة توجد في خدمة الصيانة عن بعد، ويُمكن استغلالها من قبل القراصنة دون ملاحظة المستخدم لتسريب برمجيات مضرة، وتوجد هذه الثغرة الأمنية في جميع إصدارات ويندوز حتى الإصدار، ويندوز 7، ولكنها لا توجد في إصدار ويندوز 10.

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وشدد الخبراء الألمان على أهمية تثبيت التحديثات الموجودة يدوياً، قبل أن تتسبب هذه الثغرة في أضرار جسيمة، ونشرت مايكروسوفت التحديثات على صفحات الدعم والمساعدة، وهذه التحديثات متاحة للتنزيل الآن، حتى لإصدارات ويندوز، التي لم تعد تُدعم منذ فترة طويلة مثل ويندوز إكس بي.

وأشار المكتب الاتحادي إلى أن خدمة الصيانة عن بعد لا تُفعّل بشكل افتراضي، ولكنها تُستخدم لصيانة الخوادم عن بُعد عن طريق الإنترنت، ويمكن تصور هجوم مماثل لهجمات Wannacry في 2017.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه لم يتم التحقق من استغلال الثغرة الأمنية بشكل فعلي..، ولكن مع انتشارها من المتوقع أن يطور القراصنة البرمجيات بسرعة لاستغلالها.

