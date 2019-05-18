شقة فاخرة في دبي بـ73 مليون درهم!

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سجل سعر بيع شقة بنتهاوس في دبي حوالي 73 مليون درهم، ويعد هذا العقار ثاني أغلى عقار يباع في دبي، حيث بيعت من قبل وحدة مقابل 102 مليون درهم، هي الأغلى في تاريخ العقارات في الإمارات، وفق ما نقله “البيان” عن شركة أمنيات أمس الثلاثاء.
ويقع العقار البالغ مساحته 20 ألف قدم مربع في مشروع وان بالم، أحد المشاريع السكنية الفاخرة التي تطورها شركة أمنيات على جزيرة نخلة جميرا.
ويوفر العقار مناظر خلابة للأفق البحري على ساحل الخليج العربي..، كما يتمتع العقار بشرفة ممتدة تحتوي حوض سباحة خاصًا وصمم فلاديمير جوروفيتش هذه الشرفة.
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