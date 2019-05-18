النفط يقترب من 73 دولاراً للبرميل

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ارتفع النفط لما يقترب من 73 دولاراً للبرميل أمس الجمعة، بدعم من تهديد بحدوث اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط، ويتجه صوب الارتفاع على أساس أسبوعي.

وبحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 15 سنتاً إلى 72.77 دولار للبرميل. وخام القياس العالمي مرتفع نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، واختتم الأسبوع الماضي على استقرار وتراجع في الأسبوع السابق. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً إلى 63.11 دولار.

وطغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط هذا الأسبوع..، مثل زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية.

