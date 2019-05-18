هل النظام الغذائي النباتي أفضل للجسم ويطيل العمر ويحصن من الجلطات؟ “النمر” يجيب (فيديو)

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أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايین الدكتور خالد النمر أن النظام الغذائي النباتي لم يُثبت علمياً أنه أفضل لصحة الإنسان؛ وليس ثمة ما يشير إلى أن من يتبعه سيحظى بعمر أطول، أو أنه سيكون محصناً من الجلطات.

وقال النمر في حديثه لبرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأشخاص النباتيين ينقصهم فيتامين “B12” والكالسيوم، مضيفاً أن هناك نوعين من النباتيين، أحدهما لا يتناول أي شيء يتعلق باللحوم ويتناول النباتات فقط، والآخر يتناول المنتجات الحيوانية كالحليب والبيض.

ونفى أن يكون شرب المياه الساخنة يساعد في امتصاص المواد الضارة من الجسم، لافتاً إلى أن شرب المياه مفيد للجسم بشكل عام، لكن لا توجد أفضلية للمياه الساخنة على غيرها.

وأشار إلى أن الأفضل في تناول الفاكهة هو أن يكون أكلها مقسماً على خمس مرات خلال اليوم..، مبيناً أنه يفضل في حالة تناول الفاكهة لمرة واحدة في اليوم، أن يتم أكلها قبل الطعام؛ حتى تكون المعدة خالية ولا تتسبب في زيادة السمنة.