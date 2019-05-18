وزارة التجارة تبدأ تطبيق الدوام المرن على 3 فترات

ابتداءً من غد الأحد بجميع فروع الوزارة..
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، غدًا الأحد، في تعديل أوقات الدوام لموظفيها لثلاث فترات في جميع فروع الوزارة .
وقالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ التنظيم الجديد سيمنح الموظفين حرية اختيار أوقات دوامهم كالتالي:
الفترة الأولى: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا .
الفترة الثانية: من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا .
الفترة الثالثة: من الساعة ١١ صباحًا حتى الثالثة ظهرًا .
وشددت المصادر على أنَّ الاختيار سيتم بعد التنسيق مع مدير الموظف المباشر.
وكانت اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية ولأول مرة منحت الوزير المختص الصلاحية، لإجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها بما لا يتجاوز سـاعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشـى مـع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.
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