الأجهزة الأمنية تكشف غموض سرقة شركة حج وعمرة في زمن قياسي

تمكّنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من كشف غموض سرقة إحدى شركات الحج والعمرة، والقبض على الجناة في زمن قياسي. وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن وراء الواقعة ثلاثة مجرمين شكّلوا عصابة لسرقة شركة حج وعمرة بالطريق الدائري الثالث، وتمكن (الثلاثة) من سرقة أكثر من 56 ألف ريال، بينما استطاع رجال الأمن القبض عليهم في زمن قياسي.

وتشير التفاصيل الحصرية لـ«عاجل» إلى أن ثلاثة أفراد (سعوديان ويمنى الجنسية) جميعهم بالعقد الثالث من العمر، خططوا لسرقة شركة حج وعمرة، تقع بالطريق الدائري الثالث، وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي قدرة 56 ألفًا و950 ريالًا، من خزينة الشركة.

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وإثر إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، باشرت الأجهزة الأمنية مهامها، وانتقلت لموقع الشركة، وتم جمع المعلومات والبحث عن الجناة، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، وكذا الكاميرات الأمنية في الشوارع والميادين.

وبتحليل البيانات، تبين أن موظفين بالشركة وراء الجريمة، حيث خطط السعوديان مع الثالث اليمني، وقاما بتسهيل مهمة دخوله للشركة لسرقة المبلغ ثم الاقتسام في ما بينهم. وبعد تقنين الإجراءات ووضع الخطة الأمنية اللازمة تمكّن رجال الأمن من ألقاء القبض على المجرمين في زمن قياسي، حيث عثر بحوزة كل شخص منهم على مبلغ يزيد عن 15 ألف ريال.

تم إعداد محاضر الضبط بالقضية، وتسليم كل البراهين والقرائن والجناة لمركز شرطة «المنصور»، ولا يزال الجناة قيد التحفظ والتحقيق قبل إحالتهم للمحكمة الشرعية بحكم الاختصاص.