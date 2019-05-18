السعودية اليوم / في تنبيه من " الأرصاد" : هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية وجريان السيول ، تشمل نجران ومحافظات بدر الجنوب ، وثار ، وحبونا، ويدمه ،وخباش ، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:20ت م

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