سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالأوضاع العسكرية، موضحة تواصل الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة ،مشيرة إلى أن الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة تجددت بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق في منطقتي عين زارة والخلة، ووصول عدد النازحين الى اكثر من 74 الف من مناطق القتال.

وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع وفد من عمداء البلديات والفعاليات الشبابية بالمنطقة الجنوبية،مؤكدا أهمية ودور الجنوب في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها،

وتناول اللقاء آخر المستجدات الميدانية والسياسية،ضافة إلى الاستحقاقات التي نفذها مجلس النواب، التي كان آخرها، تجريم وحظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها جماعة إرهابية.

ونوهت الصحف إلى إعلان الاتحاد الأوروبي وتونس، تمسكهما بوقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل باتجاه تفعيل الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلاد،موضحة إشارة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل وقف القتال والتهدئة في ليبيا، للحفاظ على حياة المدنيين ومنع الفوضى الداخلية والإقليمية.

بينت الصحف تعليق رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على لقائه بالقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، قائلا إن روما أكدت موقفها من الخيار العسكري في ليبيا.

أوضح أنه يعمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن العنف لا يولد إلا العنف، بحد تعبيره.

وعرجت الصحف على تصريحات رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف ، وإعلانه أن روسيا تدعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، مضيفا حن نشعر بقلق شديد إزاء الأعمال العدائية الجارية ونحن نعتبر أن الوضع الحالي غير مقبول”.

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09:40ت م

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