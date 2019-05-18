السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا يلتقي موفد الشؤون الإسلامية

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة فنلندا الدكتور فيصل غلام، اليوم، في مكتبه بالسفارة في العاصمة هلسنكي، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ إبراهيم الشريم.

وأعرب السفير غلام عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهوده، وإيفاد الأئمة من خلال تنظيم الوزارة لبرنامج الإمامة في رمضان؛ لأداء الصلاة بالمسلمين وتبيين أمور دينهم، والتي تأتي ضمن رسالة المملكة في تقديم خدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين.

من جهته، أثنى الشيخ إبراهيم الشريم على تعاون السفارة وتسهيلها لمهام عمله، داعياً الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، على ما يبذلونه من خدمات للإسلام والمسلمين.

الجدير بالذكر، أن موفد الشؤون الإسلامية لدولة فنلندا الشيخ إبراهيم الشريم، ألقى خطبة الجمعة في جامع المركز الإسلامي في هلسنكي، تحدث فيها عن فضائل الصوم وآدابه، مبيناً أن شهر رمضان شهر خير ورحمة، وعلى المسلم أن يغتنمه بالتزود بالأعمال الطيبة، كقراءة القرآن الكريم، وقيام الليل، والدعاء، وكثرة الاستغفار.