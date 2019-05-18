اختطاف مولودة من أحد مستشفيات جدة .. والأمن يباشر البحث

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تُباشر الجهات الأمنية والمعنية بمحافظة جدة ، واقعة اختطاف مولودة من أحد المستشفيات بالمحافظة ، من قبل امرأة رصدتها كاميرات المراقبة ، كانت قد ارتدت زي التمريض بداخل المصعد ، مُدعيةً أنها ستُسلمها للطبيب للفحص ، وكانت المولودة مع والدتها بوجود شقيقتها والتي كان قد دخلها الشك ، إلا أن تلك المرأة المُختطفة هربت بها مع مصعد العُمال الخلفي ، ومن ثمَ سلمتها لمركبة كانت تنتظرها عند البوابة الرئيسية للمستشفى والتي غادرت ، فيما كانت المرأة قد ترجلت مُختفيةً من الموقع .

ذلك ما أكده لـ "سبق" عم المولودة المُختطفة "عبدالرحمن أحمد فارع" وقال : الطفلة والتي تمت تسميتها بـ "نور" كانت قد ولدت فجر الخميس ١١ رمضان ، ووقعت حالة الاختطاف عن الساعة العاشرة ليلًا من نفس اليوم ، وأن اختطافها كان وقت وجودها مع والدتها ، حيث دخلت عليها امرأة ترتدي زي التمريض ، مدعيةً أن الطبيب يطلبها للفحص ، في ظل وجود شقيقة والدتها ، والتي كان قد دخلها الشك بعد أن أخذت الطفلة بعربة الحضانة ، وعندما تابعتها وجدت العربة في الممر بدون الطفلة ، حينها تم إبلاغ المسؤولين بالمستشفى ، كذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية والتي باشرت الواقعة ورصدت تحركات المرأة المُختطفة عبر كاميرات المراقبة منذُ دخولها المستشفى بالزي النسائي ، ودخولها المصعد وارتدائها زي التمريض ، كذلك مغادرتها بالمولودة عبر مصعد العاملين وصولاً للمركبة خارج المستشفى ومن ثم اختفائها .

وتصديقًا لذلك ، صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ "سبق" حول حادثة الاختطاف وقالت : وقعت داخل أحد المنشآت الصحية الخاصه بمحافظة جدة ، موضحةً أنه ورد للشؤون الصحية بجده بلاغ من والد الطفله وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الإختصاص.

وقالت : تعتبر هذه الحادثة من الحوادث الجسمية وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حاليًآ ، وسيتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة ، وسيتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.