دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفارة سفارة السعودية في تركيا تحذّر المستثمرين في أنقرة من مشاكل «العقار»

أصدرت السفارة السعودية في تركيا، تنبيهًا للمواطنين السعوديين في أنقرة، من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل، التي تواجههم في مجال العقار بتركيا.

وقالت السفارة السعودية في تركيا، في بيان صادر عنها اليوم، إنه ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار بتركيا؛ كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو)، أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم؛ رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد، الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية).

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وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولًا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال؛ لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.