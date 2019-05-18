السعودية | «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار على مكة ونجران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:39 صباحًا, 18 مايو 2019 م المناطق_واس هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والرياض القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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