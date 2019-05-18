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الان تتابع بالصور: حريق يخلي 35 نزيلاً من فندق بمركزية المدينة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
تسبب حريق بفندق مكون من 13 طابقاً في المنطقة المركزية في المدينة المنورة في إخلاء 35 نزيلاً.وبحسب التفاصيل التي تحصلت علها “الخليج 365” فقد تم إخلاء النزلاء وباشرت الجهات الأمنية والاسعافية الحادثة.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني بأن الدفاع المدني بالمدينة تبلغ عند الساعة ٠١:١٤ من هذا اليوم السبت عن حادث حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من ثلاث عشر دوراً.
وعليه فقد تمت السيطرة على الحادث وإخماده بدون إصابات ولله الحمد وإخلاء 35 نزيل احترازياً تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.
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