بالدموع.. جزائري يشكر شابًا بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً

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عبّر مُسِنٌّ جزائري بالدموع، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.
وظهر الحاج في مقطع فيديو وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على أداء مناسك العمرة؛ حيث لم يجد سوى الدموع ليعبّر بها؛ بعد أن منَّ الله عليه بأداء العمرة ورؤية الكعبة المشرفة.
ويهدف برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عدد من شباب مكة، إلى "تطويف" كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.