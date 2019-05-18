نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المالكي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لذوي الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. فيما عبر ذوو الشهيد المالكي عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين.