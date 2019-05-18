شرطة مكة تلاحق “مُطلق النار” على “ساهر”

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تكثف شرطة مكة المكرمة، من جهودها للقبض على شخص أطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي بطريق “الطائف – الباحة”، مشيرة إلى أنه تم تحريز الأثار تمهيداً للقبض على الفاعل.
وقالت عبر تويتر: “إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يطلق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي بطريق (الطائف – الباحة)..، فقد تم تحريز الأثار تمهيداً للقبض على الفاعل”.
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