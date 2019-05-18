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بشر المستشار الإعلامي حمد المنيف، بالإعلان عن أكثر من 9 آلاف وظيفة تعليمية للجنسين خلال الفترة المقبلة.
وقال حمد المنيف: حصريًّا ومن مصادر خاصة.. إعلان الوظائف التعليمية خلال الأسبوع القادم أو بالكثير الذي يليه.. وعدد الوظائف تتراوح بين 9 آلاف إلى 10 آلاف وظيفة تعليمية مقسمة على الجنسين.
ولفت المنيف، بحسب المصادر..، إلى أن التقديم على الوظائف التعليمية عبر منظومة جدارة.
وكشف أيضًا أن هناك إعلانات وظيفية لوظائف إدارية قريبة جدًّا لعدد من الجهات الحكومية.
وردًّا على سؤال بشأن وجود وظائف صحية قريبًا قال المنيف: لا أعلم شيئًا عن الوظائف الصحية، فقط المعلومات لدي عن التعليمية والإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر على ذمة المنيف.. طرح أكثر من 9 آلاف وظيفة تعليمية في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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