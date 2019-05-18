حساب المواطن يرد على مستفيد يتسلم 300 ريال فقط كل شهر

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أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق وشروط الأهلية وذلك رداً على استفسار أحد المواطنين يحصل كل شهر على 300 ريال دون زيادة منذ بداية تسجيله في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي..، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار حساب المواطن إلى انه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (هنا).

