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تحذير السفارة السعودية في #تركيا للمواطنين

متداول واتساب:-

والله ما أدري أقول يستاهلون ما جاهم وإلا الله يعوض عليهم.

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حذرنا وحذرنا من عصابة أردوغان ومن تعامل الأتراك الزفت ومن السفر لتركيا ومن الاستثمار فيها ولكن بدون فائدة.

الظاهر أن تأثير سحر عيني لميس أكبر من كل التحذيرات.

والله العالم أن البعض يستثمر هناك لأسباب حزبية وما أبغى أظلم نفسي.

يا جماعة الخير الكتاب يبان من عنوانه

رئيس يناصبك ويناصب بلادك وقادتك العداء وشعب يحتقر أي شيء فيه اسم عروبة وأنت مازلت ترتكب الحماقة في الاستثمار في تركيا.

كويس أن السفارة تحركت مؤخراً لأن الأمر زاد عن حده

وأعتقد بعد هذا التحذير ما لأحد عذر.

