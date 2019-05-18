شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الرس : سقوط جدار دون إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش( القصيم ) باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الرس أمس الجمعة حادث سقوط جدار أحد الأسواق التجارية الواقعة على طريق الملك فهد. وأفاد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل عن تلقي مركز القيادة والتوجيه بمدني محافظة الرس بلاغاً عن حادث سقوط جدار بطول (70م) وارتفاع (8م) تقريباً. وأوضح أبا الخيل عن مباشرة الحادث و إزالة الأنقاض بمشاركة بلدية المحافظة حيث تم التأكد من عدم وجود محتجزين.



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