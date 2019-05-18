رابط رايات الكلية التقنية 1440: التسجيل في البلاك بورد الكلية التقنية – شرح استخدام برنامج...

ساعياً لتحقيق كل ما هو جديد لجميع المواطنين، تسعى المملكة العربية السعودية إلى بذل أقصى جهد لتحقيق كل ما يتطلب للرقي بالمجتمع السعودي وازدهاره في شتى المجالات، لا سيما في مجال التعليم، لهذا فقد تم الإعلان عن تدشين مشروع موقع رايات الإلكتروني الجديد وهو تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، وذلك يصبح تلك المشروع هو أحدث المشاريع التي قامت بطرحها المؤسسة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نستعرض معنا ما هو نظام رايات الكلية التقنية وكيفية التسجيل في هذا البرنامج فضلا عن إرفاق الرابط الرسمي ل رايات.

نظام رايات الكلية التقنية

نظام رايات الكلية التقنية يعد من أهم وأحدث مشروعات الهيئة العامة للتدريب التقني المهني، وخاصة وأن أهداف تلك المشروع تتمركز في تقديم أعلى خدمات للمتدربين في كافة المعاهد والكليات، وذلك من خلال التسجيل في البرنامج ومعرفة كل ما يهم جميع الطلاب من مواد دراسية، ومناهج، وكافة الأمور التي تخص الشأن التعليمي.

الخدمات التي يقدمها نظام رايات للمتدربين

يوجد العديد من الخدمات التي يقدمها نظام RAYAT، والتي من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر:

التعرف على الشعب المتاحة أمام المتدرب ومن ثم إمكانية التسجيل بها.

يتيح نظام Rayat لكافة المتدربين والمتدربات أمكانية التسجيل بالمقررات الدراسية.

يمكن من خلال هذا النظام أن يقوم المتدرب بالإطلاع على الخطط الدراسية للفصول المقبلة.

خطوات طباعة الجدول التدريبي من خلال الخطوات التالية، يمكن لجميع المتدربين والمتدربات طباعة الجدول التدريبي الخاص بالبرامج الدراسي لهم:

الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام رايات

اختيار الأيقونة الخاصة ب المتدربين.

ومن ثم الضغط على خانة التسجيل.

عرض المعلومات التسجيل

ومن ثم يتم اختيار الفصل التدريبي

الكبس على زر الاستمرار.

ومن ثم أيقونة الطباعة والتي تتواجد في أعلى يسار الشاشة.

كيفية التسجيل في نظام رايات الكلية التقنية

يتيح نظام رايات الفرصة أمام جميع الراغبين في الانضمام إلى البرنامج التسجيل والالتحاق، وذلك عن طريق الدخول إلى البوابة الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني بالضغط هنا، واتباع الخطوات المطلوبة، وهي عبارة عن حزمة من البيانات الخاصة بالمتقدم، وبالانتهاء من تلك الخطوة يصبح المتقدم متدرب بالفعل في نظام رايات، وهو ما يعني أنه بإمكانه الحصول والاستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها نظام رايات الكلية التقنية.

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

بوابة رايات الكلية التقنية

التسجيل في نظام RAYAT عبر موقع tvtc.gov.sa والشروط المطلوبة للمتدربين

استعلام رايات الكلية التقنية 1440

وقد أتاحت الكلية التقنية خدمات استعلام رايات الكلية التقنية tvtc، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لها، حيث يمكن لكافة المتدربين الاستفادة الكاملة من البرامج المقدمة من قبل البرنامج التدريبي، وبجميع المستويات المتباينة، بالإضافة إلى تحديث النظم الإلكترونية الخاصة بخدمات المتدربين، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الذكية لاستكمال العمليات الدراسية.

ومن خلال الانفرجراف التالي سوف نوضح لكم آليه الاستعلام عن نظام رايات خدمة المتدربين

وتجدر الإشارة، إلى أن بعض من المتدربين والمتدربات ربما يواجهون مشكلة في الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ب رايات وذلك بهدف استعلام عن نتائج الكلية التقنية، لذا يجب التنويه إلى ضرورة تحري الدقة في كتابة البيانات الخاصة بكل متدرب تجنباً للوقوع أمام صعوبات تسجيل دخول نظام رايات.

حل مشكلة تعذر دخول المستخدم لحسابه … ووصول رسالة فشلت المصادقة رسالة “فشلت المصادقة” تعني أن اسم المستخدم أو كلمة المرور غر صحيحة أو كلاهما غير صحيح، وللتحقق بأن اسم المستخدم صحيح يرجى ابتاع التالي: Advertisements من خلال الصفحة الرسمية للرايات، ومن نافذة المتدربين المتواجدة أسفل الصفحة قم باختيار “خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي، أو اسم المستخدم”. قم بإدخال رقم الهوية أو الرقم التدريبي ثم أضغط على أيقونة “موافق”. لحظات وستظهر أمامك اسم المستخدم الخاص بحسابك في رايات. وفي حال عدم التأكد بأن كلمة المرور الخاصة بك غير صحيحة، يمكن تغييرها، وذلك من خلال اختيار خدمة “تغيير كلمة المرور”.

خطوات عرض وطباعة الجدول التدريبي من قبل المتدرب أو المتدربة

أتاحت رايات الكلية التقنية لجميع المتدربين والمتدربات القيام بطباعة ومعرفة الجدول التدريبي لكل منهم، وذلك من خلال الدخول بشكل مباشر إلى البوابة الإلكترونية عن طريق كتابة رقم الهوية والرقم التدريبي، لكن يجب الأخذ في الاعتبار على أن اسم المستخدم يبدأ دائما ب qwct 36، أو 438، مع أرق الأمنيات بالتوفق والنجاح لجميع المتدربين والمتدربات.

طريقة معرفة رقم القاعة للمتدربين والمتدربات

ولمعرفة رقم القاعة الخاصة بالمتدرب أو المتدربة، قم بإتباع الخطوات الموضحة في الصورة أعلاه.

مواعيد وجدول أعمال العام الدراسي 1440 للمتدربين والمتدربات ب الكلية التقنية – الخرج

عبر حسابها الرسمي أعلنت كليات رايات عن الموعد المحدد لاستقبال طلبات الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب الخاص للعام الدراسي 1440 هجرياً، حيث تم تحديد الموعد بدأ من يوم الأحد الموافق 23 – 11 – 1439 وينتهي يوم 15 – 12 -1439 هجرياً.

والجدير بالذكر، أن برنامج رايات الكلية التقنية يهدف إلى تطبيق نظام عالمي ينتهج أفضل الأساليب العلمية والدراسية في المنظومة التعليمية، ويتم ذلك من خلال ربط كافة المتدربين والمتدربات بأحداث انظم التقينة في مجال التعليم، بالإضافة إلى خلق قاعدة بيانات موحدة تشتمل على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمقررات الدراسية والمناهج العلمية.

كلية التقنية بالدمام

وعبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلنت كلية التقنية بالدمام أن تمديد تسجيل المواد والتعديل الآلي ممتد حتى نهاية يوم السبت ال21 ذي الحجة 1439 هجرياً، ودعت جميع المتدربين والمتدربات بسرعة الدخول على نظام رايات لتسجيل المقررات التدريبية.

وقد أعلن الحساب الرسمي ل لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجده عن قبول ما يتجاوز ال53 ألف متدرب ومتدربة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1440 – 2018.

بالصور خطوات تغيير كلمة المرور لحساب المتدرب أو المتدربة في رايات

ما هي النماذج الإلكترونية الخاصة بالمتدربين في نظام رايات؟

على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر اليوم الحساب الرسمي الخاص ب كلية رايات الكلية التقنية، انفوجراف موضحاً من خلاله خطوات تغيير كلمة المرور الخاص لحساب المتدرب وذلك من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي للكلية بالضغط هنا.

تتنوع النماذج الإلكترونية المتاحة أمام جميع المتدربين المتدربات في نظام رايات، والتي يلتزم جميع طلاب وطالبات رايات أن يقوموا بتدوين كافة البيانات التي تحتوي عليها تلك النماذج حتى يستطيعوا من خلالها مخاطبة الإدارات المختصة، وتتمثل هذا النماذج فيما يلي:

النموذج الخاص بطلب إعادة قيد المتدرب.

النموذج الخاص بطلب انسحاب أحد المتدربين من التدريب,

النموذج الخاص لإخلاء طرف المتدربين.

شرح استخدام برنامج الBlackboard على الأجهزة الذكية

رابط الدخول للتسجيل في البلاك بورد الكلية التقنية

جدول مواعيد التسجيل والقبول في برنامج الدبلوم والبكالوريوس “صباحي- مسائي” برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ـ الفصل الدراسي الثاني 1439 – 1440 هـ

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، عن المواعيد المحددة للقبول والتسجيل في برنامج “الدبلوم – البكالوريوس” صباحي ومسائي للغة الإنجليزية المكثف للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة على أن جميع شروط القبول يمكن الإطلاع عليها عبر بوابة القبول الموحد.

انسحاب المتدرب من البرنامج التدريبي والموعد المحدد للانسحاب

يحق للمتدرب في أي برنامج تدريبي من برامج المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الانسحاب من الفصل التدريبي لمرة واحدة، على أن يتم احتساب الفصل المنسحب منه المتدرب ضمن المدة اللازمة لانهاء متطلبات التخرج، بشرط أن يتم تقديم المتدرب طلب الانسحاب من البرنامج التدريبي في موعد محدد وهو يوم 23 محرم المقبل 1440هـ، عبر نظام رايات للمتدربين، هذا ما قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بنشره عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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