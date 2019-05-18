شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تختطف مولودة من مستشفى خاص غربي جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

استنفرت الجهات الأمنية في محافظة جدة جهودها بحثا عن سيدة أقدمت على اختطاف مولودة من أحد المستشفيات الخاصة غربي المحافظة.

وكشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن المرأة عمدت إلى ارتداء معطف يستخدمه الكادر الطبي والفني في المستشفى وقامت بأخذ المولودة من والدتها بحجة الكشف عليها وقامت بدفع عربة الحضانة المخصصة للمولودة قبل أن تحملها على يديها تاركة العربة في أحد الممرات واتجهت لمغادرة المستشفى نحو مركبة كانت تقف خارج المستشفى لتسلمها الطفلة، فيما غادرت الخاطفة على قدميها.

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وأكدت المصادر، أن كاميرات المراقبة بالمستشفى رصدت تحركات المرأة وصولا للمركبة المستخدمة في الحادثة.

وأقرت صحة جدة بواقعة الاختطاف في أحد المستشفيات الخاصة، مشيرةً إلى أنها تلقت بلاغ من والد الطفلة، و تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الإختصاص.

وتوعدت صحة جدة بمحاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وسيتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.

هذا وشكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي يضم ضباطا من ذوي الاختصاص.