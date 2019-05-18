شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مساعد طيار بعد وصول رحلته للرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أعلن طيران أديل عبر حسابه في «تويتر» عن وفاة مساعد الكابتن مصعب سليمان، الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، بعدما شعر بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفى في المستشفى في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال مدير العلاقات الإعلامية لطيران أديل عبدالله الزهراني عبر حسابه في تويتر: «الأخوة الزملاء الإعلاميون لا يوجد لدى طيران أديل مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل، ونسأل الله للفقيد في هذه الأيام المباركة الرحمة والمغفرة كما نرجو الدعاء له واحترام خصوصية ومشاعر عائلته الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض».