عثمان طه خطاط المصحف الشريف في السعودية - من يكون؟ (شاهد)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عديد من الدول العربية بالأستاذ، عثمان طه خطاط مصحف المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مستذكرين استضافته من قبل الإعلامي أحمد الشقيري عبر قناة (mbc).

وكنب أحد النشطاء عبر (تويتر) في الخطاط حق عثمان طه : "الخطاط عثمان طه، اول مرة أسمع عنه !من الناس اللي تستحق إنها تنشهر بهالزمن".

وأضاف أن "حُبه (عثمان طه) لكتابة القرآن واضح على عيونه وإيدينه وابتسامته لما يسولف، وانه مسخرهم بس لهالشيء والدليل لما قال "ادعولي الله يحفظلي عيني وجوارحي لأكمل عملي" ، الله يجعله من أهل الفردوس الأعلى".

الخطاط عثمان طه السيرة الذاتية

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عثمان طه هو "أبو مروان عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي، فيما ينحدر من أصول سورية لكنه مقيم في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.

سمع عنه الكثيريون، لكن غالبيتهم لا يعرفونه، حيث أنه اشتهر بكتابته لمصحف المدينة الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المملكة.

عثمان طه ولد في ريف مدينة حلب السوري سنة 1934م، فيما والده هو الشيخ عبده حسين طه، الذي كان إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، أخذ مبادئ الخط عنه.

يشار إلى أن الخطاط عثمان طه كتب أول مصحف قبل نحو 50 عاما لوزارة الأوقاف السورية، قبل أن يأتي في العام 1988 إلى السعودية، وجرى تعيينه خطاطا في مجمع فهد لطباعة المصحف في المدينة وكاتب لصحيفة المدينة النبوية.