شرطة مكة تبحث عن مُطلِق النار على «ساهر» بطريق الطائف- الباحة

أكدت اتخاذ الإجراءات النظامية
باشرت شرطة منطقة مكة المكرمة بلاغًا بشأن تعرُّض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار بطريق «الطائف– الباحة»، وحرزت آثاره؛ للقبض على الفاعل وفقًا للإجراءات النظامية.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: «إنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بإطلاق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر)، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف مساء الخميس بلاغًا عن تعرض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف- الباحة).
وتابع الغامدي، أنَّه «تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل».
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