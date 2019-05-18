سفير خادم الحرمين لدى فنلندا يستقبل موفد «الشؤون الإسلامية والإرشاد»

ضمن رسالة المملكة في تقديم خدماتها للإسلام حول العالم
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة فنلندا الدكتور فيصل غلام، في مكتبه بالعاصمة هلسنكي، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ إبراهيم الشريم.
وأعرب السفير عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على جهوده، وإيفاد الأئمة من خلال تنظيم الوزارة لبرنامج الإمامة في رمضان؛ لأداء الصلاة بالمسلمين، وتبيين أمور دينهم، والتي تأتي ضمن رسالة المملكة في تقديم خدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين.
من جهته، أثنى الشريم، على تعاون السفارة وتسهيلها لمهامّ عمله، داعيًا الله أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء، على ما يبذلونه من خدمات للإسلام والمسلمين.
يُشار إلى أن موفد الشؤون الإسلامية لدولة فنلندا الشيخ إبراهيم الشريم، ألقى خطبة الجمعة في جامع المركز الإسلامي في هلسنكي، تحدث فيها عن فضائل الصوم وآدابه، لافتًا إلى أن شهر رمضان شهر خير ورحمة، وعلى المسلم أن يغتنمه بالتزود بالأعمال الطيبة، كقراءة القرآن الكريم، وقيام الليل، والدعاء، وكثرة الاستغفار.
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