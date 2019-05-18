نائب أمير جازان ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد لأسرة الشهيد المالكي

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لأسرة ذوي الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل نائب أمير المنطقة، أيضًا تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لأسرة ذوي الشهيد، معربًا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته ومغفرته،‪ منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم.

وأكد نائب أمير المنطقة، أن الوطن لن ينسى تضحيات الشهداء العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

Advertisements

ومن جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان، ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة‪.

وقد أدى محافظ الداير بالإنابة سالم بن عبدالله قزيز، وجموع المصلين، بعد صلاة عشاء أمس الجمعة، صلاة الميت على الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع محافظ الداير بالإنابة، بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك، عددٌ من القيادات الأمنية والعسكرية ومشايخ القبائل والأعيان.