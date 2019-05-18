نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الجندي حمد فارس

نوَّه ببطولات القوات المسلحة
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لأسرة ذوي الشهيد الجندي حمد بن أحمد فارس.
كما نقل نائب أمير منطقة جازان، تعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لذوي الشهيد، الذي كان أحد منسوبي القوات البرية واستشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران، بينما عبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته. منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.
من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم. مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
يذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة، ويقدم منسوبوها أرواحهم فداء للوطن، مزودين بكل الإمكانات اللازمة لذلك من أسلحة وعتاد متطور، فضلًا عن الحرص على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث ينفذون من وقت إلى آخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي؛ وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
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