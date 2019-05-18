بالصور.. أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من الطائف تحتجز عددًا من المركبات

هطلت مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة (الشفا- كلاخ- سديرة- السيل الكبير- شقصان- الجرد- العطيف- عشيرة- الكر).

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج عن تلك الأمطار بعض الاحتجازات داخل السيول بسديرة، ووادي النيل، وتم التعامل معها وإخراج العالقين بصحه جيدة، بفضل جهود فرق وآليات الدفاع المدني.

وأضاف الشريف، أنه تم احتجاز عدد من المركبات من بينها عدد 2 باص، كان بداخلها ٩٧ راكبًا من جنسيات مختلفة، موضحًا أنه تم احتجاز تلك المركبات بسبب سيل منقول بطريق الجرد باتجاه الطائف، وقد تم التعامل مع الموقف بما تفتضيه الظروف؛ دون حدوث إصابات في الأرواح.

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وتابع الشريق، قائلًا: لقد تسبب هطول الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المراكز، ما تطلب التنسيق مع شركة الكهرباء وأعيد التيار بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما تم إغلاق طريق الشفا النازل؛ نتيجة تراكم البرد في الطريق، ثم أعيد افتتاحه أمام السيارات مرة أخرى، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، كما تم إغلاق طريق (حضن- تربة- الطائف) في كلا الاتجاهيين نتيجة السيول التي قطعت الطريق في أكثر من موقع.

وأوضح الشريف، أن هطول الأمطار بغزارة، تسبب في إسالة عدد من الأودية والشعاب، ومنها (وادي الحمضة- وادي مظللة- وادي كلاخ- وادي العولة- وادي حضن- وادي النيل- وادي الفيصلية).

وقد أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، موصية بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول.