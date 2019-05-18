المملكة تحصد 8 جوائز علمية في معرض «إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2019»

حققت المملكة 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتها في معرض «إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسةـ Intel ISEF2019»، الذي أُقِيم في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وشاركت المملكة، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، للعام الثالث عشر على التوالي، في معرض «إنتل آيسف الدولي للعلوم والهندسة ـ Intel ISEF2019». وحقق الجوائز الكبرى كل من: الطالب عبد الله السنان، والطالبة ديمة الملحم، بحصولهما على المركز الرابع في مجال الهندسة البيئية، والطالبة ود السعدون على المركز الرابع في مجال الطاقة الكيميائية، وفوز الطالبة هيا التويجري بالمركز الرابع في علوم النبات، والطالبة شوق مدني على المركز الثالث في مجال الهندسة البيئية.

وحقق الفريق السعودي المشارك في مسابقة «إنتل آيسف» لهذا العام 3 جوائز خاصة لكل من: الطالبة شوق مدني، التي فازت بمنحة دراسية مقدمة من جامعة أريزونا، والطالبة ود السعدون التي فازت بجائزة خاصة مقدمة من« United Technologies»، والطالبة نورا الدوسري التي حصلت على جائزة خاصة مقدمة من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وأهدى الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، هذا الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لرعايتهما الكريمة ودعمهما المستمر للموهوبين والمبدعين، وتوجيههما الدائم بضرورة الاستثمار في العقول وتنمية رأس المال الفكري، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الأمين العام، الدكتور سعود المتحمي: إنَّ الموهوبين والموهوبات هم المحرك الأساسي، والحلقة الأقوى لنهضة الوطن وتنميته المستدامة، لافتًا إلى أنَّ «موهبة» تسهم في ذلك من خلال التركيز على إعداد مواهب وطنية مؤهلة، تستطيع استثمار التعلم، وتحويل الابتكار إلى إبداع ومشاريع تولد فرص عمل، عن طريق تطبيق معرفة ومهارات الموهوبين في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.

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وثمّن المتحمي، رعاية الشركة الأساسية للصناعات الأساسية «سابك» لفريق المملكة المشارك في «إنتل آيسف 2019»، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين «موهبة» و«سابك» لصالح الوطن وموهوبيه، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020، بتأهيل الكوادر البشرية المبدعة والمتميزة والاستثمار في رأس مال الوطن من الموارد البشرية.

وأشاد المتحمي بمكانة «سابك» كشركة وطنية رائدة في دعم المبادرات العلمية، وصناعة قادة المستقبل، ودعمها لـ«موهبة» ودورها في النجاحات والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، فيما هنأ المتحمي، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم على هذا النجاح، مشيرًا إلى ما تقوم به «موهبة» ووزارة التعليم، في مساعدة الطلاب المتميزين والواعدين على تنمية إبداعهم على نحو منهجي منظم عالي الفاعلية، من خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية الرائدة.

وقدَّمت «موهبة» خلال معرض «إنتل آيسف 2019» جوائز خاصة للعام العاشر على التوالي، بلغ مجموعها 14 جائزة بقيمة 99 ألف دولار، مُنحت لمشاريع في ‏مجالات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات «تعلم الآلة في الكيمياء أو التطبيقات البيئية»، و«تعلم الآلة في تطبيقات الهندسة الحيوية»، و«ابتكارات الروبوتات»، إضافة إلى «الحلول الذكية في الأمن السيبراني».

وتعدّ هذه المشاركة هي الثالثة عشرة على التوالي للمملكة في معرض «إنتل الدولي للعلوم والهندسة intel ISEF»، الذي يُعتبر أكبر معرض علمي للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب ما يقارب 1800 مشارك من أكثر من 80 دولة حول العالم.

وشاركت المملكة في منافسات «إنتل آيسف 2019»، بفريق ضم 13 طالبة و7 طلاب، قدموا 20 مشروعًا علميًا بزيادة مشروعين عن العام السابق، في مجالات علمية عدة. ومثّـل المملكة إلى جانب الطلاب والطالبات عدد من منسوبي وزارة التعليم و«موهبة»، وعدد من المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية، إضافة إلى أولياء أمور الطالبات.