ضبط 2337 مخالفًا أوقفوا مركباتهم بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات

أعلن المرور السعودي، أن نتائج الحملة الميدانية بشأن مخالفي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، أسفرت عن ضبط ألفين و337 مركبة مخالفة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المركبات المخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تم ضبطها ضمن العمل الميداني المستمرّ التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور بضرورة تعاون الجميع والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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كان المرور السعودي، قد أوضح أن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية.

ونشر المرور السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- (إنفوجراف) قال من خلاله، إنه يجب على قائد المركبة في الحالات الطارئة، إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن للطريق، وإضاءة أنوار التنبيه، ووضع مثلث السلامة على بعد 100 متر نهارًا، و200 متر ليلًا.

وكان المرور قد طالب قادة المركبات، بالتأكّد من وضوح الرؤية بجميع الاتجاهات عند القيادة. مشيرًا إلى أنه لا توجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث المروري، متابعًا: «إن هناك ثلاثة أشياء يجب التأكّد منها أثناء القيادة وهي، أولًا: وضوح الرؤية الأمامية، وثانيًا: سلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، وثالثًا: وضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية».

وأشار المرور إلى أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال؛ حيث إنها تحافظ على سلامة الطفل أثناء الجلوس وضبط حركته، كما تنمّي مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال، وتقلّل من خطر الإصابة عند وقوع الحوادث بنسبة من 71 بالمائة إلى 82 بالمئة، إضافة إلى أنها تمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف.