جامعة الأمير سطام تتلقى طلبات المنح الداخلية للبكالوريوس

شروط خاصة للطلاب غير السعوديين ..
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بعد غدٍ الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برنامج المنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس، ويستمر القبول حتى الأربعاء 24-9-1440 هـ.
وأعلنت الجامعة عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برنامج المنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر للعام الجامعي 1441هـ. ويستمر تلقي الطلبات من بعد غدٍ الأحد، حتى يوم الأربعاء 24-9-1440 هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني.
وحسب ما أشارت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإنَّ آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، تتطلب رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF)، وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.
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